Spektakl Teatru Garnizon Sztuki pt. "Klub Niepokornych"

Ten spektakl to zabawna, przejmująca i mądra opowieść o tym, że młodość to ekscytująca, pełna zawirowań i nieprzewidywalnych zwrotów akcji podróż, a punktem docelowym jest dorosłość. To historia ta o tym, że młodość to bolesny czas buntów i poszukiwań, walka z wewnętrznymi demonami, ale także okres, w którym kształtują się marzenia i cele, a te mają wpływ na to kim stajemy się jako dorośli. To także opowieść o sile i znaczeniu komunikacji. Niezależnie od tego, w jakim punkcie swojego życia jesteśmy.