Spektakularna kreacja Moniki Olejnik na gali zakończenia 15. OFF CAMERA

Olejnik jak zwykle zadała szyku i przyciągała uwagę. To jeden z jej znaków rozpoznawczych. Internauci często "czepiają" się, jak może paradować po Warszawie w plecaku Chanel za 17 tys. zł albo torebką za 7 tys., posądzając ją o brak gustu. Dziennikarka jednak nie przejmuje się zdaniem innych, uważa, że robi w życiu zawodowym i prywatnym to, co chce. A jej wygląd na gali zakończenia OFF CAMERA tylko to potwierdza.