Spektakularne wydarzenie. Podsiadło przeszedł samego siebie

A on zaserwował publice dwa nowe kawałki, w tym "Szarość i róż". Chyba nikt się nie spodziewał, że nagle na scenie pojawi się... orkiestra dęta, dając porywające show. Może być lepiej? Okazuje się, że u Podsiadło może. Wróćmy przecież do gości! Do Gdańska przyjechali Kortez z Krzysztofem Zalewskim, by zaśpiewać "Początek", czyli hymn Męskiego Grania 2018. "Rzeka gardeł" z tekstu dobrze oddaje to, co działo się podczas tego wykonu. Prosiło się, żeby panowie zostali na scenie na dłużej, ale Podsiadło tylko rzucał te smaczki, prowadząc publikę w kolejne utwory, kolejne aranżacje. A już to, co stało się na stadionie, gdy Podsiadło zaczął śpiewać pierwsze słowa "Nieznajomego", to najprawdziwsza bajka. Wszyscy chwycili za telefony, uruchomili latarki i trybuny i płytę zalała fala maleńkich światełek, które w połączeniu z tą piosenką wprowadziły klimat, którego nawet nie da się opisać. To trzeba zobaczyć na własne oczy.