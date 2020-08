Sprostowanie

1. Nie jest prawdą, że J&J Musicart Ltd dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do utworów wykonywanych przez Michała Szpaka;

2. Nie jest prawdą, że utwory "Jesteś Bohaterem" i "Byle być sobą" usunięto z serwisu YouTube z inicjatywy i przy udziale J&J Musicart Ltd;

3. Wykonywanie przez Michała Szpaka utworów na koncertach nie jest uzależnione od udzielenia zgody przez J&J Musicart Ltd lub uiszczenia na jej rzecz wynagrodzenia.