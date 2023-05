Stalker Meghan i Harry'ego aresztowany. Było gorąco

Odkąd Meghan i Harry przestali być oficjalnie członkami rodziny królewskiej, muszą sami zadbać o swoje bezpieczeństwo. A obsesyjnych fanów im nie brakuje. Jak donosił "The Mirror", przed ślubem pary w 2018 r. policja monitorowała prawie 160 osób, które miały wykazywać niezdrową fascynację Sussexami. Siedem spośród nich uznano za szczególnie niebezpieczne, zdolne do użycia przemocy wobec Meghan. W ich odczuciu aktorka była karierowiczką i miała nieczyste intencje, wychodząc za księcia, ewentualnie chciała go "ukraść" Brytyjkom.