Stan Borys utknął w Nowym Jorku przez pandemię koronawirusa

Stan Borys w lutym 2019 roku trafił do szpitala. Tam okazało się, że muzyk miał udar niedokrwienny mózgu. Połowa jego ciała była sparaliżowana. Nie mógł mówić, ruszać ręką, normalnie funkcjonować. We wszystkim pomagała mu partnerka - Ania Maleady. Fani muzyka śledzili wszystkie doniesienia o jego stanie zdrowia. Borys długo przechodził rehabilitację w Polsce. Zdecydował się w końcu na leczenie za granicą. W Nowym Jorku, który dobrze zna.

- To straszne, że musimy omijać ludzi na ulicach. Ale musimy się stosować do tego, co jest potrzebne! Nie ma żartów! To jest globalna zaraza - mówi muzyk w rozmowie z tabloidem.