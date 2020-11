Stanisław Jacek Flur nie żyje. Wybitny aktor zmarł w wieku 90 lat

Informację o śmierci Stanisława Jacka Flura podał serwis E-teatr.pl. Na ten moment przyczyna zgonu pozostaje nieznana . Od 1957 r. aktor był stowarzyszony w Związku Aktorów Scen Polskich, który pożegnał go na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.

"Ostatnie spokojne lata życia spędzał w Domu Artystów w Skolimowie, stając się tam fundatorem paneli fotowoltaicznych. Dołączył tym samym do coraz liczniejszego grona Dobrodziejów DAW. W podziękowaniu za ten dar, w ogrodach skolimowskich odbył się w końcu lata koncert ku czci sponsora, co wywołało szczery uśmiech na jego twarzy. Takim go zapamiętamy" - czytamy.