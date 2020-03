Stanisława Celińska odsunęła się od rodziny przez alkohol. Po latach prosiła o wybaczenie

Stanisława Celińska była pierwszą polską aktorką, która otwarcie przyznała się do alkoholizmu. Miała kochającego męża, dwójkę dzieci, błyskotliwą karierę, ale jak sama mówi – życie ją przerosło. Gdy jej świat legł w gruzach, stanęła na nogi dzięki wierze.

Stanisława Celińska w latach 70. była jedną z największych i najpiękniejszych gwiazd polskiego kina, prawdziwą idolką młodego pokolenia. W tamtym okresie, podczas próby spektaklu "Wesele" w Teatrze Telewizji, poznała swojego przyszłego męża, Andrzeja Mrowca. Celińska była wtedy po rozstaniu z chłopakiem i przyznała, że z początku trzymała Mrowca na dystans, ale on znalazł sposób, by do niej dotrzeć.