STANISŁAWA CELIŃSKA zapowiada premierę nowego albumu „JESIENNA…”

Tradycyjnie już w Dniu Matki ukaże się na rynku nowy album Stanisławy Celińskiej. Artystka zdecydowała się napisać teksty skierowane do tych wszystkich, którzy szukają ukojenia, spokoju, wsparcia. To dla nich powstała ta płyta. Słowa wspaniale otulił w nuty kompozytor, aranżer i producent Maciej Muraszko, sięgając po instrumenty, które potrafią zawładnąć wyobraźnią m.in. skrzypce, flet, akordeon czy mandolinę. Duet Stanisława Celińska i Maciej Muraszko to gwarancja jedynego, niepowtarzalnego klimatu oraz niezapomnianych chwil.