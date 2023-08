Staszczyk pochwalił się córką. Gwiazdor rzadko to robi

Muniek Staszczyk wziął ślub z Martą Kucharzak w 1989 r. Małżeństwo doczekało się dwójki dzieci. W 1990 r. na świat przyszedł Jan, a trzy lata później Maria. Choć Staszczyk jest spełnionym ojcem, to jednak nie tak znowu często publikuje rodzinne zdjęcia w mediach społecznościowych. Muzyk stara się chronić prywatność - jeśli już pokazuje swoje życie osobiste, to pozuje do fotek sam lub ze swoim psem.