Steczkowska zagrała w lesie. "Wszystko odbyło się z poszanowaniem przyrody"

Jej leśny koncert odbył się i został nagrany na terenie podwarszawskiego Nadleśnictwa Jabłonna. Co ciekawe to nie artystka wybrała miejsce. Wskazało je nadleśnictwo – przy okazji określając, jakie warunki musi spełnić ekipa realizatorska, by przedsięwzięcie odbyło się bez szkody dla lasu.

Fani Steczkowskiej nie szczędzili słów zachwytu: "Co za magia! Brawo!" / "Szacun! Podejrzewałam, że nie działacie w sposób, by ucierpiały zwierzątka! Jesteście świetni" / "Jest pięknie bo masz piękną duszę. Justynko jesteś wspaniała" / "Jaka piękna idea!" / "Miałem przyjemność być na 2 Twoich koncertach i za każdym razem była to inspirująca, pełna emocji podróż. Z wyczuwalnym ogromnym szacunkiem do publiczności" / "Naprawdę zjawiskowe zdjęcia. Moje ulubione klimaty Elfów Leśnych... Nie mogę się już doczekać koncertu".