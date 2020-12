Terrazzino pokazał mamę. Nie chciała, by wyjeżdżał do Polski

Stefano Terrazzino urodził się w Niemczech, ale jego rodzicami są rodowici Sycylijczycy. Weteran "Tańca z gwiazdami" składając mamie życzenia urodzinowe, pokazał na Instagramie ich wspólne zdjęcie. To ona nalegała, by chłopak uczył się tańca towarzyskiego.

Stefano Terrazzino pod zdjęciem z mamą złożył jej życzenia urodzinowe po włosku i angielsku. "To szczęście być twoim synem" – napisał tancerz, który w latach 90. opuścił rodzinny dom i przeniósł się do Polski. Mama Giovanna z początku nie była tym zachwycona.

Giovanna Terrazzino jest bardzo dumna z osiągnięć swoich synów. Młodszy Marco jest piłkarzem w Bundeslidze, a Stefano święci triumfy na tanecznych parkietach.

Mama nie była przekonana do decyzji syna, który oznajmił, że przeprowadza się do Polski. Później, kiedy zaczęła go odwiedzać w naszym kraju, jej podejście zmieniło się o 180 stopni.

- Teraz dopiero widzę, że chłopak wiedział, co robi. W Polsce dojrzał, stał się bardziej wrażliwy. Jak Polacy, oddałby wszystko ludziom w potrzebie. Bardzo to w was lubię - wyznała przed laty tygodnikowi "Świat i ludzie".

- Chcę, żeby szedł swoją drogą, żył gdzie chce, robił, co kocha. Ale... no cóż, wierzę, że kiedyś wróci do Niemiec, do swego domu. Nasza rodzina jest bardzo zżyta: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - mówiła Giovanna.

