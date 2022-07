Stefano wspomina początki w Polsce. Nie wszystko szło po jego myśli

Stefano Terrazzino mieszka w Polsce od 2004 roku. To właśnie wtedy postanowił opuścić Niemcy, gdzie mieszkał z rodziną, by rozwijać swoją karierę taneczną. Szybko zauważyli go producenci "Tańca z gwiazdami" i zaprosili go do programu, by uczył znanych i lubianych podstaw tańca towarzyskiego. Jednak początki po przyjeździe do Warszawy były dla niego trudniejsze, niż się spodziewał.