Steven Tyler trafił na odwyk. Przyjaciele wydali oświadczenie

Droga Stevena Tylera do trzeźwości jest długa i wyboista. Muzyk w biografii "Does the Noise in My Head Bother You?" przyznał, że w kilka lat uzależnił się od marihuany, kokainy, opioidów, heroiny, metamfetaminy i LSD. Szczerze stwierdził, że przez całe swoje życie wydał najprawdopodobniej ok. 6 mln dolarów na narkotyki. Nałóg niszczył jego życie osobiste i karierę. W biografii Tyler przyznawał, że brał tuż przed występami Aerosmith i stawał się nieobliczalny, doprowadzając na skraj swoich współpracowników, którzy nigdy nie wiedzieli, czy wyjdzie na scenę przed kilkudziesięciotysięczny tłum fanów.