Sting: My Songs 2023 - uznana przez krytyków światowa trasa koncertowa

Koncert z trasy My Songs Stinga to żywiołowy i dynamiczny występ z jego najsłynniejszymi piosenkami, napisanymi podczas niezwykłej kariery 17-krotnego zdobywcy nagrody Grammy, zarówno jako członka The Police, jak i artysty solowego. Po wyprzedaniu sześciu koncertów w London Palladium, trasa My Songs została okrzyknięta przez The Times jako "masterclass"; "Sting pozostaje niezaprzeczalnie utalentowanym wykonawcą z bogatym dorobkiem artystycznym". Koncert będąc muzyczną podróżą przez hity takie jak: "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne" i "Demolition Man", został opisany przez The Telegraph jako "niespotykana przyjemność". The Guardian z kolei wychwala go jako "niezrównanego kompozytora kunsztownego popu".