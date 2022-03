Sting pisze o polskim mieście. Prosi o pomoc dla ukraińskich uchodźców

Piosenka znalazła się na pierwszej solowej płycie Stinga zatytułowanej "The Dream of the Blue Turtles", która została wydana w 1985 r. "Russians" powstał na bazie muzyki Siergieja Prokofiewa skomponowanej do filmu "Car Szaleniec" z 1934 r. Utwór stał się drugim singlem debiutanckiego albumu Stinga.