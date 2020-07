Stockinger o Strzeleckim: "choroba galopuje"

- Jest mi bardzo smutno, że rokowania są nie najlepsze. Choroba galopuje. Jak tylko dowiedziałem się o jego zmaganiach z chorobą, to oczywiście zadzwoniłem do niego, ale był zmęczony i przeprosił. Mówienie go męczy. Czuje się bardzo słabo - zdradził aktor.

Stockinger , podobnie jak rodzina Andrzeja Strzeleckiego, duże nadzieje pokłada w nowoczesnej terapii lekami z USA. Specyfik, który został wypuszczony na tamtejszy rynek zaledwie dwa miesiące temu, daje aktorowi duże szanse w walce z chorobą. Niestety, rodziny nie stać na to, by w całości pokryć koszty leczenia, które szacuje się na 1,5 mln złotych. Dlatego w internecie trwa zbiórka funduszy na zakup leku.

- Diagnoza to był straszny cios, bo lekarze nie dawali Andrzejowi szans. Do tego wybuchła epidemia. Siedzieliśmy w domu załamani, nie wiedząc, co robić. O leku, który jest jedyną szansą Andrzeja, dowiedzieliśmy się ok. 3 tygodni temu. To dla nas wielka nadzieja - stwierdza Pałucka.