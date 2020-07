"Strach tu zostać". U Anny Karwan przelała się czara goryczy

Anna Karwan jak wielu artystów przez ostatni czas była uziemiona. Nie mogła grać koncertów, a tym samym zarabiać na życie. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się muzycy, którzy z nią współpracują i ekipa techniczna, która przecież nie ma tego komfortu, jakim są wpływy z działań w mediach społecznościowych czy reklam. Artystka dołączyła do akcji "Otwieramy Koncerty" i głośno mówi o niesprawiedliwości w świecie rozrywki.

Karwan ostatnio ostro skomentowała koncert, jaki zorganizowała Telewizja Publiczna. "To jest po prostu jawne kłamstwo i oszustwo. Tak nie wolno, tak naprawdę nie wolno. My nie możemy wrócić do pracy. Tak nie wolno" - komentowała imprezę "Wakacyjna Trasa Dwójki".