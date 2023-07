Strajk aktorów. Studia zaproponowały im bajońską sumę

"Umowa, z której SAG-AFTRA odstąpiła 12 lipca, jest warta ponad 1 miliard dolarów w postaci podwyżek płac, składek emerytalnych i zdrowotnych oraz podwyżek rezydualnych i obejmuje pierwszą w swoim rodzaju ochronę na okres trzech lat, także w odniesieniu do sztucznej inteligencji" – czytamy w oświadczeniu AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers, po pol. Sojusz Producentów Filmowych i Telewizyjnych). To właśnie to stowarzyszenie negocjuje ze strajkującymi w imieniu Netfliksa, Disneya, Warner Bros. oraz innych.