Stramowski był na granicy. Opisał wstrząsającą historię trójki przyjaciół

"Zostają siłą wypchnięci z Białorusi do Polski. Ranni, wycieńczeni, głodni i bez pieniędzy, są pięciokrotnie poddawani procedurze push-backu. Kiedy ostatecznie wojsko niszczy im telefony, tracą wszelką nadzieję. Znaleźli się w pułapce. Nie mogą wrócić do domu, ani iść dalej. Po niespełna miesięcznej tułaczce po lasach Adnan i Louai wpadają do rzeki. Jeszcze bardziej spowalnia to ich podróż. Nie mają sił. Są w coraz gorszym stanie. Niedożywieni w zaawansowanej hipotermii, nie mogą już się poruszać" - racjonuje aktor.