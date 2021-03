Dziwnów. W poniedziałek, 1 marca prokuratura podała nowe fakty o tragedii

Do koszmarnego wypadku doszło w niedzielę ok. godziny 12:30 w Dziwnowie (woj. zachodniopomorski). Samochód osobowy wyjechał z ulicy Szosowej, a następnie przeciął ulicę Wybrzeże Kościuszkowskie, przejechał przez teren wyłączony z ruchu i wpadł do wody. W wypadku zginęła 4-osobowa rodzina oraz pies.