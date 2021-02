Smutny wpis Stużyńskiej. Wyjaśniła, dlaczego zniknęła

Magdalena Stużyńska w ostatnich latach to dla widzów przede wszystkim Anka z serialu "Przyjaciółki" . W 2017 roku aktorka założyła Instagram, gdzie przede wszystkim dzieliła się ze swoimi obserwatorami zdjęciami z planu produkcji Polsatu. Ostatni post gwiazda zamieściła 6 grudnia. Nie pojawiła się również na nagraniu spotu ramówkowego, co bardzo zaniepokoiło jej fanów. Po licznych wiadomościach od nich Stużyńska postanowiła przerwać milczenie i się wytłumaczyć.

"Ostatnio zaniedbałam swoje konto na instagramie. Jakoś nie umiem odnaleźć się w social mediach w tym dziwnym czasie - no bo o czym teraz pisać? Nie chcę ani siebie ani Was pogrążać w pesymistycznych przemyśleniach, nie potrafię też, choć bardzo bym chciała, znaleźć słów otuchy dla tych, którzy stracili bliskich, pracę, poczucie bezpieczeństwa." - wyjaśniła w pierwszych zdaniach posta.

"Już przechorowałam wirusa. Nie było to przyjemne doświadczenie, ale na szczęście mam to za sobą. Znałam takich, którym niestety się nie udało wyjść z tego przez to m.in. nowa rzeczywistość, w której funkcjonujemy od jakiegoś czasu plus serwisy informacyjne, które czytam nie nastrajają mnie entuzjastycznie." - dodała.