Stworzył piosenkę z pasków "Wiadomości". "Założenie było głównie komediowe"

Co by było, gdyby paski z "Wiadomości" były piosenką? To pytanie nie tylko zadał, ale i odpowiedział na nie, ku uciesze internautów, pewien utalentowany młody muzyk. Paweł Kieler w rozmowie z WP opowiada o kulisach powstawania nowego internetowego hitu.

Skąd pomysł na piosenkę z pasków "Wiadomości", co przesądziło o jej powstaniu?

Ostatnio zajmowałem się sklejaniem tekstów piosenek z pasków różnych programów, m.in. "Trudnych Spraw" czy "Pytania na Śniadanie". Pomyślałem, że napisanie piosenki z "Wiadomości" będzie zabawne, ciekawe, a może i zaskakujące dla osób, które nie mają do czynienia na co dzień z treściami zawartymi w tym programie. Założenie tego filmu, jak i poprzednich, było głównie komediowe.

Ile czasu zajęło ci stworzenie piosenki?

Szukanie pasków i scalanie ich w tekst piosenki zajęło chyba kilka godzin. Zebrałem najciekawsze i poukładałem je w odpowiedniej kolejności, aby się rymowały. Układanie takich humorystycznych tekstów sprawia mi dużo frajdy, więc nie zajęło dużo czasu.

Oglądasz "Wiadomości" na co dzień? Masz swoje "ulubione" momenty?

Nie oglądam "Wiadomości", uważam, że są mało obiektywne i trzeba podchodzić z dystansem do zawartych tam treści. Ostatnio jednak natrafiłem na dużo krążących w sieci absurdalnych fragmentów związanych z protestami, takich jak nadinterpretacja symbolu protestujących. Nie ukrywam, że miało to wpływ na decyzję o stworzeniu tej piosenki.

Kto tworzył tekst z pasków, czy to od początku do końca twoje dzieło?

Tekst ułożyłem w całości sam, ale oczywiście są to tylko cytaty. Piosenka nie powstałaby bez zasługi autorów tych "pasków".

Jaki jest odbiór piosenki, jakie opinie do ciebie docierają?

Na szczęście jest ogrom pozytywnych wiadomości, za które bardzo dziękuję. Wywołało to też dyskusje w komentarzach na temat polityki, mediów, manipulacji i dezinformacji. Znalazło się też niestety kilka osób obrażających dziennikarzy Telewizji Polskiej, czego chciałbym uniknąć - mój film nie miał na celu nikogo obrazić.

A spotkałeś się z krytyką?

Przy tak dużym odbiorze nie dało się uniknąć krytyki, nie każdemu wszystko się spodoba. Jeśli krytyka jest wyrażana w kulturalny sposób, nie mam z nią żadnego problemu. Ludzie dają w internecie ujście złym emocjom, stąd czasem pojawiają się obrazy, wyzwiska zwane przez innych "hejtem". Na szczęście nie było tak wielu negatywnych reakcji. Rozbawiły mnie natomiast komentarze, że pewnie jestem "synalkiem jakiegoś KODziarza, UBeka albo przedstawiciela histerycznej opozycji", co jest nieprawdą. Piosenkę ułożyłem z własnego pomysłu i nikt mi przy tym nie musiał pomagać.

Nie obawiasz się skrajnych reakcji, w postaci np. pozwu?

Nie spodziewałem się dużego odbioru, więc nie myślałem o tak skrajnych reakcjach. Mam nadzieję, że nikt nie posunie się do takich kroków. Utwór ma charakter satyryczny i nie miał na celu nikomu zaszkodzić. Natomiast, jeśli TVP uzna, że w jakiś sposób naruszyłem prawo cytatu, to mogą zażądać usunięcia filmu z YouTube.

Twoje piosenki to tylko humorystyczny komentarz do ostatnich wydarzeń, a może kryje się za tym coś więcej? Ostatnie dni pokazały, że poglądy można wyrażać w różny sposób, wielu puściło wodze fantazji.

Chciałem tym filmem wywołać uśmiech, podejść do tematu z humorem. Polacy są bardzo podzielonym narodem, jeśli chodzi o politykę. Każdy ma prawo do swoich poglądów, ale powinniśmy się szanować bez względu na to, co uważamy. Agresja nie jest dobrym rozwiązaniem dla żadnej ze stron. Pokazał to chociażby Krzysztof Gonciarz w ostatnim filmie "(prawdziwy) atak na polskie rodziny".

Skąd pomysł na tworzenie piosenek nie tylko z pasków, ale i wpisów na transparentach i kartonach?

Przeglądając Instagram, rozbawiły mnie niektóre napisy na transparentach podczas Strajku Kobiet, byłem pod wrażeniem kreatywności użytkowników. Zebrałem kilka zdjęć i w godzinę ułożyłem z nich tekst piosenki. Chciałem w ten skromny sposób wesprzeć osoby protestujące.

Obserwujesz to, jak sieć reaguje na to, co się dzieje wokół?

Obserwuję obecne wydarzenia, jednak staram się za bardzo nie zagłębiać w skrajne reakcje internautów, ani zbytnio nie udzielać. Kłótnie w komentarzach pod każdym postem, na każdy temat, nie są przyjemnym widokiem i nie wnoszą nic pozytywnego. Czasami lepiej się odciąć od mediów społecznościowych, nawet w małym stopniu.

Zajmujesz się profesjonalnie muzyką? Wiążesz z nią przyszłość czy to dla ciebie hobby?

Muzyka jest obecnie moim hobby, odskocznią od studiów. Gram na gitarze od 9. roku życia, a swoje piszę piosenki już od 7 lat. Tworzę sam, ale i w duecie nazwanym "Prognoza Niepogody", gdzie miałem najwięcej okazji do występów. Będąc zamkniętym w domu, tworzenie na YouTube jest świetną możliwością, z której staram się korzystać w wolnym czasie. Traktuję to też jako formę interakcji z ludźmi, w tym przypadku z widzami. Nie wiem co przyniesie przyszłość, ale nie planuję odstawić muzyki.

Możemy się spodziewać kolejnych piosenek? Masz zamiar jeszcze tworzyć?

Oczywiście, jeśli czas pozwoli to będę tworzył dalej, te poważne i komediowe utwory. Może niekoniecznie dotyczące polityki, ale nigdy nie wiadomo, skąd nadejdzie inspiracja.