Najnowsze Popularne Przejdź na News Muzyka Czerwony Dywan Dzieci gwiazd Love Story Sexy Wideonews #gwiazdy Royals Rankingi Wideo Najnowsze Popularne Artykuł Sponsorowany 2 godziny temu Sukienki na wesele – poznaj #10 top trendów Jeśli dostałaś pięknie zdobione zaproszenie na przyjęcie weselne – powinnaś poszukać inspiracji w trendach, które królują na salach weselnych. Aby Ci ułatwić wybór – przygotowaliśmy obszerne zestawienie najbardziej interesujących i równocześnie najbardziej pożądanych trendów w kreacjach weselnych.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Artykuł sponsorowany Pamiętaj też, że moda jest po to, by się nią bawić i nie musisz ślepo trzymać się opisanych wskazówek. Potraktuj je raczej jako drogowskaz, który w efekcie doprowadzi Cię do szałowej stylizacji na wesele, w której poczujesz się modnie i pięknie, ale równocześnie nie odbierając blasku Pannie Młodej. Wyczucie tego efektu jest właśnie złotym środkiem do wybrania najlepszej sukienki na wesele, gdziekolwiek i kiedykolwiek się odbędzie. Trendy sukienki na wesele #1 Falbany, falbanki, falbaneczki! Jedno jest pewne – jeśli wybierzesz się na jakiekolwiek przyjęcie weselne, falbanki już tam będą. Sukienki na wesele z tym motywem są absolutnie rozchwytywanym w tym roku motywem i jeśli nie wiesz, w którą stronę iść z wyborem swojej kreacji – na pewno nie pomylisz się stawiając na ten trend.

Falbanki są lubiane z kilku powodów: • dodają do nawet zwykłej sukienki nieco „niezwykłości”,

• są ultra kobiece i nadają kreacji lekkości,

• potrafią zatuszować problemowe części ciała,

• przepięknie prezentują się w tańcu. Jednym minusem, jeśli chodzi o sukienki na wesele z falbankami, może być to, że są tak popularne – to generuje ryzyko, że zakładając taką kreację na przyjęcie, jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz jedną z wielu pań, które też zakochały się w tym trendzie i postanowiły z niego skorzystać. Jeśli jednak nie jest to dla Ciebie problemem i nie zależy Ci aż tak na byciu tą jedną jedyną na sali – jeszcze raz warto podkreślić falbaniaste sukienki to w tym sezonie weselnym prawdziwy hit i zdecydowanie dobry wybór. Trendy sukienki na wesele #2 Sukienka koronkowa Tutaj nie ma żadnych, nawet najmniejszych wątpliwości – koronka była jest i będzie w modzie. Widać to przy każdej mniejszej i większej okazji, a tym bardziej, jeśli chodzi o sukienki na wesele. Właściwie nie ma takiego wesela, gdzie nie byłoby przynajmniej kilka pań w koronkowej kreacji. Jednak nie martw się, jeśli powtarzalność to coś, czego absolutnie nie chciałabyś doznać – istnieje tak wiele różnych wersji, iż prawdopodobieństwo, że ktoś będzie miał dokładnie taką samą koronkową sukienkę jak Ty, jest niemalże ograniczone do zera. Pamiętaj jednak, by wybierając koronkowe kreacje upewnić się, że masz do czynienia z materiałem wysokiej jakości – tylko w takim przypadku nie będziesz musiała przez całą noc, zamiast oddać się szampańskiej zabawie, co chwilę martwić się o to, że będziesz haczyć i sprujesz sukienkę. Dobre jest również to, że koronkowe sukienki na wesele tak samo dobrze sprawdzą się na wielkich przyjęciach, jak i kameralnym weselu w gronie najbliższej rodziny. Trendy sukienki na wesele #3 Sukienka rozkloszowana Sukienka rozkloszowana niejedno ma imię, ale pewne jest to, że bez względu na to, jaką jej odsłonę wybierzesz, będziesz ubrana zgodnie z trendami i będziesz wyglądać olśniewająco. Fajne jest też to, że ten typ sukienek potrafi wydobyć z każdej figury to, co najlepsze, równocześnie tuszując ewentualne niedoskonałości. Spójrz, jakie cuda czynią rozkloszowane sukienki na wesele: • panie o większych biodrach – sprytnie ukryją naddatek pod rozłożystym fasonem,

• kobiety o chłopięcej sylwetce – dodadzą swojej figurze więcej krągłości i kobiecości. Do tego – rozkloszowane sukienki, to obok sukienek kopertowych te, które same w sobie (tj. bez użycia paska) podkreślają talię. Wyeksponowanie tej części ciała zawsze nadaje figurze maksymalnie ponętny i kobiecy wygląd, jeśli więc masz ochotę uzyskać właśnie taki look – nie możesz wybrać lepiej niż właśnie weselne fasony rozkloszowanych sukienek. Jest też oczywiście kilka rzeczy, o których musisz pamiętać szukając kloszowanej sukienki dla siebie, a najważniejszą z nich jest odpowiedni dobór rozłożystości/warstw dolnej części takiej kreacji. Nie bez znaczenia jest tutaj sam dobór materiału, z którego rozkloszowana część sukienki będzie wykona np. mimo, iż tiulowe doły są dzisiaj niesamowicie modnym i pożądanym rozwiązaniem to, jeśli nie należysz do szczupłych i filigranowych kobiet, koniecznie nie sięgaj po te o kilku warstwach. Jeśli zrobisz inaczej – to zamiast olśniewającego wyglądu w typie księżniczki, będziesz wyglądać jak klasyczna beza, a tego z całą pewnością nie chcesz. Trendy sukienki na wesele #4 Nude króluje! Skoro już powiedziane zostało: nie dla bieli, warto dla pokrzepienia serc powiedzieć, w jakim kolorze sukienki na wesele będą w tym ślubnym sezonie najmodniejsze. Wystarczy już krótki przegląd trendów, by zauważyć, że skromność wysuwa się na pierwszy plan, bo w trendach królują odcienie takie jak: • beżowy,

• morelowy,

• brudny róż. W modnym kontekście utrzymują się właściwie wszystkie nude wariacje, co jest bardzo dobrą informacją, bo łatwo je wystylizować, a do tego są na tyle uniwersalne, że stawiając na nie, możesz mieć pewność, że sukienka, którą zakupiłaś w tym kolorze z myślą o weselu, przyda Ci się jeszcze wielokrotnie, za każdym razem przyjmując nowe, świeże oblicze – dzięki modowym trikom stylizacyjnym, jakie na niej użyjesz. Oczywiście to nie tak, że sukienki weselne w innych kolorach są passe, ale jeśli cenisz sobie opinie bycia trendsetterkom – już wiesz, w jakich odcieniach sukienki szukać. Trendy sukienki na wesele #5 Maxi na całej długości Ten trend bryluje od kilku sezonów i fanki fasonów maxi uspakajamy – nic nie wskazuje na to, by te sukienki na wesele miały wyjść z mody. Warto jednak się upewnić, że kupując kreację na tegoroczne wesele poza długością do kostek, miała ona choć jeden z wyżej wymienionych trendów np. sukienki maxi ażurowe w kolorze nude, prezentują się obłędnie na weselach plenerowych, a kreacje do kostek z falbankami i asymetrycznym dekoltem to pewniak, jeśli chodzi o przyjęcia w prestiżowych salach weselnych. Trendy sukienki na wesele #6 Asymetria robi wrażenie! Teraz trend na sukienki weselne dla pań, które lubią zwracać na siebie uwagę i nie zadowalają się minimalistycznym wzornictwem, czy klasycznymi fasonami – asymetryczne sukienki wracają do łask. Oczywiście szczególnie popularne będą ich wersje na jedno ramię, a zwłaszcza sukienki na wesele w tym stylu plus odważny kolor. Taka kreacja zawsze robi wrażenie i świetnie komponuje się na weselach w stylu glamour, przy okazji więc przypominamy, iż warto mniej więcej zorientować się, gdzie będzie odbywać się przyjęcie weselne, gdyż to bez względu na aktualne trendy zawsze jest istotną wskazówką co do tego, co na siebie włożyć. Trendy sukienki na wesele #7 Motyw ażurowy Jeśli chodzi o ten trend, najważniejsze do podkreślenia jest, że sukienki na wesele są jedynie przykładem tego, jak bardzo ażurowe tkaniny wpisały się w tegoroczną modę. Jeśli na bieżąco śledzisz trendy, na pewno wiesz, że bluzki, sukienki i wszelkie inne kreacje wykorzystujące ten motyw są aktualnie szalenie pożądane, zatem nie mogło być inaczej, jeśli chodzi o stylizacje dla gości weselnych. Dodatkowym atutem ażurowych sukienek, a zwłaszcza jeśli mowa o weselach w najbardziej upalnych terminach, jest ich przewiewność. Plus – nie będą się miąć jak wiele innych tkanin, dzięki czemu będziesz wyglądać świeżo i promiennie nawet w środku weselnej zabawy. Trendy sukienki na wesele #8 Elegancja w stylu basic Jeśli czujesz, że falbanki nie są dla Ciebie, ale nie chcesz rezygnować z trendów, komponując swoją weselną stylizację – mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: bandażowe sukienki na wesele są cały czas na topie! Ta informacja ucieszy zwłaszcza panie, które specjalnie z myślą o przyjęciu pracowały nad sylwetką, aby tego dna móc się nią pochwalić przed zazdrosnymi kuzynami. Tak – z pomocą bandażowej sukienki na pewno to się uda! Pamiętaj jednak o dwóch rzeczach, decydując się na ten fason: • Sukienkę bandażową trzeba nosić z wysoko podniesioną głową – to znaczy, że najlepiej prezentuje się z wysokimi obcasami, a dwa z racji tego, że jest dość odważnym krojem (nawet jeśli nie chodzi o mini, ale o dłuższe fasony) zakładanie jej bez przekonania przyniesie efekt odwrotny od zamierzonego.

• Jeśli nie jesteś radykalną minimalistką – pozwól sobie zaszaleć modowo. Prosta, bandażowa sukienka daje ogromne możliwości, jeśli chodzi o akcesoria i dodatki – wykorzystaj to na swoją korzyść i nie bój się dołożyć do niej ogromnych kolczyków, czy krzykliwej kopertówki. Trendy sukienki na wesele #9 Styl Księżniczki – nie tylko dla panny młodej To nieprawda, że koronki, perełki, tiule i inne ozdoby w typie „na bogato” są zarezerwowane wyłącznie dla sukien ślubnych – jako gość również możesz sobie pozwolić na taką obfitość. Ważne jednak jest pamiętać o kilku kwestiach, aby nie popełnić modowego faux pas: • nie zakładaj białej sukienki,

• zachowaj umiar – unikniesz nieprzyjemnych spojrzeń innych gości oraz wyglądu bezy,

• upewnij się, że ten fason jest dla Ciebie – nie wszystkie typy figury dobrze prezentują się w takich sukienkach. Jeśli uwzględnisz powyższe czynniki i wiesz, że od dawno miałaś ochotę na taki look – zachęcamy, bo jest to w tym roku jeden z bazowych trendów. Szczególnie ładnie prezentują się sukienki na wesele z mocno zdobioną górą z nieco skromniejszym, ale tiulowym i rozłożystym dołem. Trendy sukienki na wesele #10 Sukienka koktajlowa Wisienką na naszym modowym torcie będą sukienki koktajlowe, które nie tylko doskonale sprawdzają się jako sukienki na wesele, ale mają tę przewagę nad wieloma innymi, że są bardzo wszechstronne i możesz ich używać na nieskończenie wiele okazji poza samym przyjęciem weselnym – od imprezy na jachcie, po randkę z ukochanym – sukienka koktajlowa w Twojej szafie będzie gotowym sposobem na naprawdę szałowy outfit. Jakie wersje sukienek koktajlowych sprawdzą się na weselach najbardziej? Oto kilka modnych propozycji: • maxi w stylu boho z falbankami (patrz trend # 1 oraz #7),

• sukienki nude koronkowe z falbankami (patrz trend #1, #4, #8),

• sukienki midi z tiulowym dołem (patrz trend #3 i #9),

• asymetryczne sukienki basic (patrz trend #2 oraz #6),

• długie sukienki ażurowe wiązane w pasie (patrz trend #5 oraz #7). Widać wyraźnie, że w całej swej różnorodności moda łączy wszystkie trendy. Są one powiązane i dają tym samym nam okazję do pomysłowych kombinacji i przebierania w stylach tak, by koniec końców czuć się w tym, co mamy na sobie najlepiej i tak samo wyglądać. Modne sukienki na wesele dają więc szerokie pole do popisu, a koktajlowe ich wersje w tym wszystkim są najbardziej godne uwagi, bo pozwalają na to, by zarówno wielbicielki minimalistycznych rozwiązań, jak i bardzo zdobnych dodatków znalazły kreację idealną dla siebie.