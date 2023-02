Sun Festival nie zwalnia tempa. Poznaliśmy kolejnych artystów

SMOLASTY

Czy można sobie wyobrazić lepsze miejsce, by usłyszeć na żywo największe, letnie przeboje w Polsce? To potwierdzone, że nie ma lepszego miejsca, by pić za lepszy czas niż Kołobrzeg! W samym środku wakacji, na najgorętszym festiwalu w Polsce nie może zabraknąć autora najgorętszych hitów! Do line-upu Sun Festival dołącza Smolasty, a organizatorzy zapowiadają, że to będzie sezon tych, którzy pojawią się pod sceną.