Sun Festival uzupełnia line-up i ogłasza kolejne atrakcje!

Sun Festival w Kołobrzegu coraz bliżej. Największy, hip-hopowy festiwal lata już w ostatni weekend lipca, ale organizatorzy cały czas odsłaniają kolejne karty. Właśnie dowiedzieliśmy się, że koncerty zagrają Wac Toja, Ćpaj Stajl i Lordofon, a w czasie festiwalu odbędzie się taneczny konkurs Twerk Queen Of The Sun i pierwsza edycja Airport Battle Of The Sun.