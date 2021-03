"Super Express" wykorzystał zdjęcie rapera. Podpisali go jako niedoszłego zabójcę

W czwartkowym "Super Expressie" pojawił się artykuł o niejakim Adamie O., który próbował zabić księdza. "Adam O. (24 l.) z Orzysza (woj. warmińsko-mazurskie) przyszedł wieczorem na plebanię, by ustalić datę ślubu. Ksiądz odmówił mu z uwagi na późną porę. Rozwścieczyło to przyszłego pana młodego. Wyciągnął nóż, groził duchownemu śmiercią! W końcu zwiał, ale policjanci złapali go z narzędziem niedoszłej zbrodni w ręku" – czytamy w artykule.