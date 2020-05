Super Niania spełnia się w roli babci. Pokazała zdjęcie ze spaceru

" Super Niania" był kilkanaście lat temu były jednymi z najchętniej oglądanych telewizyjnych show. To z niego płynęły porady dla rodziców, a także powiedzenia, które przedostały się do potocznego języka (jak choćby słynny karny jeżyk). Program z czasem zaczął jednak wzbudzać dyskusje m.in. na temat zasadności stosowanych metod.

Od dłuższego czasu Dorota Zawadzka stroni od show-biznesu. Skupiła się na życiu rodzinnym. Miała ku temu świetny powód – wszak już jest babcią. Wszystko wskazuje na to, że świetnie odnajduje się w nowej roli. Ostatnio podzieliła się zdjęciem ze spaceru z wnuczkiem. Przy okazji wyjawiła też, że malec ma na imię Staś. Pod wpisem zaroiło się od życzeń i gratulacji, a Zawadzka, nieco uprzedzając zapewne pytania już we wpisie wyjawiła dowcipnie, że maseczkę zdjęła... tylko do zdjęcia.