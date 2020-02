Susan Lucci zachwyca w kostiumie kąpielowym. Niedawno skończyła 73 lata

Susan Lucci ciągle nie przeszła na emeryturę, ale coraz więcej czasu spędza na egzotycznych wakacjach. Ostatnio wybrała się na Karaiby, gdzie dała się sfotografować w białym kostiumie kąpielowym. Fani nie mogą wyjść z podziwu i porównują ją do Sophii Loren.



W komentarzach pod zdjęciem nie brakuje zachwytów i komplementów. Jedna z obserwatorek porównała ją nawet do młodej Sophii Loren, co bardzo ucieszyło Luccię. 73-latka uznała to za wspaniały komplement, bo sama jest wielbicielką włoskiej legendy.