Swedish House Mafia powraca. Kultowa grupa zagra w Polsce

Nowa piosenka, zapowiedziana podczas przełomowego występu tria na MTV VMAs pre-show, jest znakiem zapowiadającym nową muzykę zespołu, pierwszą od czasu ogłoszenia ich reaktywacji w lipcu zeszłego roku, wraz z nowymi singlami "It Gets Better" i "Lifetime (feat. Ty Dolla $ign & 070 Shake)", które pojawiły się na okładce magazynu Billboard i specjalnym wykonaniem obu piosenek w programie The Tonight Show With Jimmy Fallon.