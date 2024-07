Świąteczny koncert jakiego jeszcze nie było! Matteo Bocelli, Andrea Bocelli, David Garrett i sanah na jednej scenie!

Wieczór "Matteo Bocelli. A Christmas Night With Matteo" składać się będzie z cudownych melodii i piosenek w wykonaniu gwiazd światowej muzyki solo, w duetach i z towarzyszeniem chóru. Usłyszymy m.in. "O Holy Night", "Silent Night", "Amazing Grace", "Happy Xmas (War is Over)", "We Wish You A Merry Christmas" i "Last Christmas". Oczywiście nie zabraknie także tradycyjnych polskich kolęd.