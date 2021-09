"Świateł mruganie". Zobaczcie czuły teledysk Marty Ruty

- "Świateł mruganie" opowiada o relacji, która zamiast mnie wzmocnić i wyleczyć z samotności spowodowała jeszcze większą szkodę. To piosenka o momencie w moim życiu, kiedy czułam się słaba i bezbronna więc szukałam kogoś, kto byłby gotowy mnie wesprzeć. Ogromna potrzeba bliskości oraz pozory jakie stwarzała osoba, z którą się związałam zaślepiły mnie i wpakowałam się w jeszcze większe problemy emocjonalne. Z perspektywy czasu traktuję tę historię jako lekcję pokazującą mi jak ważne jest zadbanie o samą siebie i swoją kondycją psychiczną po to, by czuć się dobrze i dzięki temu brać oraz dawać to co najlepsze drugiemu człowiekowi. Mam też poczucie, że sytuacja i stan jakiego doświadczyłam jest przeżyciem uniwersalnym i niejedna osoba może się z tym tekstem utożsamić. – mówi Magda Ruta.