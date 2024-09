Światowy influencer w jesiennym edytorialu Pako Lorente w Wenecji

Odbywający się u schyłku lata Festiwal Filmowy w Wenecji, to jedno z największych wydarzeń przemysłu filmowego w ciągu całego roku. W weneckich gondolach i na czerwonym dywanie mieliśmy okazję zobaczyć do tej pory wiele gwiazd promujących swoje najnowsze filmy m.in. Winonę Ryder i Jennę Ortegę, które zobaczyć będziemy mogli w drugiej części kultowego "Beetlejuice", Angelinę Jolie, którą po latach nieobecności na ekranie podziwiać będziemy w filmie Pablo Larraína "Maria", mówiącym o życiu śpiewaczki operowej Marii Callas czy jej byłego mężą Brada Pitta i jego przyjaciela George’a Clooneya, którzy wystąpili we wspólnej produkcji "Wolfs".