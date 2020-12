Święta u Magdy i Lary Gessler. Trzy pokolenia na jednym zdjęciu

Pod koniec października Lara Gessler urodziła swoje pierwsze dziecko . Córka prowadzącej "Kuchenne rewolucje" bardzo długo ukrywała tajemnicę o powiększeniu rodziny. Informacja o narodzinach szczególnie ucieszyła świeżo upieczoną babcię. "Kocham cię, Lara. Moja mała dorosła córeczko. Mama, wreszcie babcia. Tak na to czekałam" – napisała kilka miesięcy temu Magda Gessler na Instagramie.

W wywiadzie udzielonym "Plejadzie" Magda Gessler przyznała, że dobrze odnajduje się w swojej nowej roli. Dodała także, że nie będzie ingerować w wychowanie wnuczki, bo szanuje odrębność swoich dzieci. Nie oznacza to jednak, że nie będzie rozpieszczać Neny. W planach ma m.in. zabrać ją w swoje ukochane miejsca. – Nena to namiastka radości, wielkiej miłości i nadziei. Urodziła się w roku, w którym tej nadziei zabrakło, a ona ją znowu we mnie obudziła – wyznała restauratorka.