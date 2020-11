Święto niepodległości. Michał Piróg w ostrych słowach

Marsz Niepodległości co rok wywołuje wielkie emocje. Dzień, w którym powinno się świętować odzyskanie przez Polskę niepodległości niejednokrotnie zamienia się w okazję do spontanicznych potyczkę. Każdego roku 11 listopada w Warszawie pojawia się mnóstwo osób, które rzeczywiście chcą wspólnie uczcić wolność i niepodległość, ale zdarzają się i tacy, którzy szukają w tym okazji do zadymy.