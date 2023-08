Świętują 15. rocznicę ślubu. Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński pokazali archiwalne zdjęcia

Najpierw Lenska i Cieszyński pobrali się w 2007 r. w Las Vegas. - Pojechaliśmy tak, jak staliśmy, do White Wedding Chapel (tam gdzie ślub brała Britney Spears) – w klapkach, ja w sukience plażowej, a Rafał w takich strasznych gaciach w kwiatki z basenu. Podjechaliśmy do okienka, bo nie mogliśmy znaleźć parkingu. Pani nas zapytała, czy bierzemy Drive Thru Marriage, czy w środku? Zdziwiliśmy się: "Drive Thru Marriage, tak jak McDonald, przez to okienko?" - zdradziła aktorka w rozmowie z "Vivą!".