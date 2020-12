Sykut-Jeżyna pokazała idealne płaski brzuch. Fani komplementują na wyścigi

TV to bez wątpienia żywioł Pauliny Sykut-Jeżyny. Prezenterka czuje się przed kamerami jak ryba w wodzie. I choć podkreśla, że bardzo lubi swoją pracę pogodynki, to widać, że przy programach rozrywkowych dopiero wrzuca na luz i pozwala sobie na więcej. Wystarczy wspomnieć, jak sprawnie prowadziła "Must be the Music", czy jak świetnie bawi się na parkiecie podczas każdej edycji "Tańca z gwiazdami".