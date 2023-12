"Sylwester Marzeń" TVP odwołany? Jest komentarz

"Sylwester Marzeń" to co roku wielkie wydarzenie dla TVP, a stacja inwestuje w jego organizacje spore środki, by zachwycić widzów rozmachem i występami czołówki polskich gwiazd. W tym roku pewne stało się, że w przeciwieństwie do lat ubiegłych, na scenie w Zakopanem zabraknie topowej gwiazdy zagranicznej.