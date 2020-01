Sylwester Marzeń z Dwójką: Dlaczego rozpadł się legendarny zespół Modern Talking?

Na sylwestrowej scenie w Zakopanem wystąpi Thomas Anders z legendarnego zespołu Modern Talking. Czy powodem rozpadu formacji była żona Thomasa Andersa?

Modern Talking nie trzeba nikomu przedstawiać. Na całym świecie sprzedali 160 mln płyt. Ich przeboje "You’re My Heart, You My Soul", "Cheri Cheri Lady", "Brother Louie” czy "You Can Win If You Want" znają wszyscy. Zespół składał się z dwóch muzyków - Dietera Bohlena i Thomasa Andersa. Od lat pisze się, że ich współpraca przestała się układać, gdy w życiu Thomasa pojawiła się Nora-Isabell Balling, z którą ożenił się w 1985 r.