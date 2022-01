Sylwester TVP w Zakopanem. Ludzie nie bali się COVID-19

W ostatni dzień 2021 r. do Zakopanego zjechały się tysiące Polaków. Mimo czwartej fali pandemii, wzrostu liczby zakażeń i zgonów, wszyscy chcieli się bawić na Sylwestrze Marzeń z Dwójką. Organizatorzy apelowali ze sceny o noszenie maseczek, ale mało kto brał sobie to do serca. Apel Tomasza Kammela nawet wygwizdano. W rozmowie z reporterem WP obecni w Zakopanem często powtarzali, że czują się tam bezpiecznie, choć gdyby nie pandemia, ludzi byłoby z pewnością znacznie więcej, a zabawa jeszcze bardziej szampańska.