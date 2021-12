Sylwester w Zakopanem. Jak długo trzeba czekać na stolik w restauracji?

Sylwester w Zakopanem to dla wielu osób tradycja. W tym roku TVP znów zorganizowało swoją huczną imprezę u podnóża Tatr. Na scenie wystąpią m.in. Zenek Martyniuk, Maryla Rodowicz, Roksana Węgiel, Weekend, Piękni i Młodzi oraz Julio Iglesias. Do Zakopanego ściągnęły tłumy turystów, którzy właśnie w tym miejscu postanowili przywitać nowy rok. Wybraliśmy się tam z kamerą i zapytaliśmy czekających przed restauracjami ludzi, ile trzeba czekać, żeby wejść do dobrej knajpy. - Zazwyczaj się wchodziło i nie było problemu. Dzisiaj trzeba czekać – mówi jedna z zapytanych osób. Ale choć swoje trzeba odstać, nikt nie narzeka. Wygląda na to, że w Zakopanem panuje dziś dobra atmosfera.