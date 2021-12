Sylwester w Zakopanem. Właściciele psów o fajerwerkach

Tradycyjnie Nowy Rok witamy w towarzystwie huku petard. Wielu z nas nie wyobraża sobie, by mogło być inaczej. Tymczasem właściciele psów, miłośnicy dzikiej przyrody oraz ekolodzy apelują, by zaprzestać tego zwyczaju, gdyż szkodzi on zwierzętom. Dla wielu zwierząt jest to źródło ogromnego stresu. Wybraliśmy się z kamerą do Zakopanego, gdzie ściągnęły tłumy turystów, by przywitać Nowy Rok. Wielu z nich przyciągnęła impreza organizowana przez TVP, na której wystąpią m.in. Zenon Martyniuk, Maryla Rodowicz, Roksana Węgiel czy Julio Iglesias. Zapytaliśmy przechodniów, wśród których znaleźli się właściciele psów, co sądzą o hucznym witaniu Nowego Roku. Strzelać czy nie? Zdania są podzielone.