Sylwester Wilk o swoim życiu erotycznym. "Zastanawiałem się, jak to będzie po wypadku"

Sylwester Wilk mimo młodego wieku (25 lat) ma za sobą wiele przykrych doświadczeń. Przez jakiś czas wychowywał się w domu dziecka, dość szybko zaczął też zmagać się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. We wrześniu 2019 roku przydarzył mu się tragiczny wypadek, przez który stracił nogę . Jednak Wilk nie poddał się i praktycznie od razu wrócił do uprawiania sportu.

W wywiadzie z "Super Expressem" były uczestnik "Tańca z gwiazdami" wypowiedział się otwarcie na temat swojego życia intymnego po wypadku. Zapewnił, że dość szybko uporał się ze swoją psychiką, co pozwoliło mu wrócić do seksu. – Przez moment zastanawiałem się, jak to będzie po wypadku. Może nie z samym seksem, ale z akceptacją drugiej strony. Dla niektórych kobiet jest to problem – powiedział.