Ślub odwołany, a dziecko w drodze. Sylwester Wilk i Julia nie mieszkają już razem

Wilk uspokoił jednak fanów, że kryzys w ich relacji jest chwilowy. - Jest ok, a czasami nie jest ok, i to jest całkowicie naturalne. Trzeba to zaakceptować. Związek to nie jest tak, że jest się z kimś 15 lat i te 15 lat jest fajne i wszystko się układa. W związku są takie okresy, że jest gorzej i to jest naturalne. Trzeba to wziąć na klatę - wyznał. - To, że teraz jest gorzej, nie znaczy, że później nie będzie lepiej - podsumował Sylwester Wilk.