Sylwester z Polsatem. Znamy nazwiska wszystkich prowadzących

Sylwestrowa Moc Przebojów na Stadionie Śląskim zbliża się wielkimi krokami. Już wiemy, kto poprowadzi tę wyjątkową imprezę.

W Nowy Rok wprowadzą nas: niezastąpiony duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, a także emanujący pozytywną energią i zawsze w dobrych humorach Ela Romanowska i Rafał Maserak. Po raz pierwszy w roli prowadzącej Sylwestrową Moc Przebojów zobaczymy Barbarę Kurdej-Szatan i Karolinę Gilon. Na scenie zadebiutuje też zwycięzca 10. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" Damian Kordas. Co przygotowują, aby rozgrzać nas do najlepszej zabawy w roku? Przekonamy się już 31 grudnia!