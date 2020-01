Sylwester: Zakopane straciło swój urok

Czy jak Zakopane reaguje na Sylwestra Miasto i Mieszkańcy są zadowoleni z tego że to jest ta impreza jest czy jednak woleliby żeby się przeniosła Proszę pana teraz zrobiłem to Zakopane wyjechało Poza miasto przyjechali ludzie którzy robią to tylko i wyłącznie biznes Poza tym moim zdaniem Zakopane to najbrzydsze miasto w Polsce Tego co zrobił w Zakopanem na mianowicie mianowicie zrobił jak Według mnie Według mnie to zrobił Tego miasta Strasznego Kiedyś to było miasto Liście góralskie Natomiast Z tego co zostało to chyba z tego z tej rudy To zostało tylko hand Przedmiotami z Chin Na Sylwestrze w Zakopanem Mieliśmy kapel góralskich i muzyki i związanych z Regionem a nie Disco Polo i artysta Proszę Tak też Piękne są przeboje Wszyscy Ale ale kapele góralskie Absolutnie są the best Nie wiem nikt nie zna takiej Mniej więcej tak Góralska muzyka Cały świat Zaraz chyba pada usłyszymy na scenie w Zakopanem Mam nadzieję Mam nadzieję Dobrej zabawy również tego życzę panu