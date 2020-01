WP Gwiazdy Poczta WP Pilot Program TV Menu News

30-12-2019 (14:34) Sylwestrowa Moc Przebojów ponownie na Stadionie Śląskim! Największa dyskoteka w Polsce tylko w Polsacie! 31 grudnia na Stadionie Śląskim wybuchnie prawdziwy wulkan przebojów, a nie ma lepszego przepisu na imprezę sylwestrową! W tę wyjątkową ostatnią noc w roku Polsat gwarantuje doskonałą zabawę w rytm największych dyskotekowych przebojów tego roku. Wśród nich „Ona by tak chciała" Ronniego Ferrari oraz „Mama ostrzegała" zespołu Daj to głośniej. To właśnie one najbardziej rozgrzewały Polaków do tańca w ciągu ostatnich miesięcy. Będą: DJ Bobo i jego „Chihuahua", Layzee Fka Mr President i „Coco Jumbo", Maciej Maleńczuk i „Ostatnia nocka", Sławomir i „Miłość w Zakopanem" oraz Michał Szpak ze swoim „Color Of Your Life" i wiele innych gwiazd. A na najlepszą imprezę w roku na Stadionie Śląskim zapraszają: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa i Telewizja Polsat. Start o godzinie 20. (Materiały prasowe) 31 grudnia na Stadionie Śląskim będzie naprawdę gorąco. Wiadomo – tam gdzie są Ślązacy – tam musi być wyśmienita zabawa! Na jednym z największych stadionów w Polsce zapanuje magiczna atmosfera. Młodość i świeżość wprowadzą na scenę przedstawiciele młodego pokolenia: muzyczne odkrycie roku Ronnie Ferrari i autorzy przeboju lata, czyli Daj to głośniej. Ich utwory pobiły wszelkie rekordy popularności. Piosenka „Ona by tak chciała" Ferrari zgromadziła w 4 miesiące od premiery ponad 94 miliony odsłon na Youtube. Z kolei hit lata 2019 pt. „Mama ostrzegała" już w kilka dni po premierze emitowany był w największych rozgłośniach radiowych w Polsce i zanotował dotąd prawie 84 miliony wyświetleń. Kto jeszcze da sygnał do dobrej zabawy? Obok niekwestionowanego króla europejskich parkietów DJ-a Bobo i jego „Chihuahuy", usłyszymy obecnie najbardziej znanego na świecie czeskiego muzyka Mikolasa Josefa i utwór „Acapella". Jego występ na Eurowizji obejrzało 240 milionów. „Be My Lover" wykona La Bouche a Captain Jack – „Captain Jack". Aż chciałoby się rzec – jak impreza to tylko Sławomir. I rzeczywiście, na Stadionie Śląskim wokalista zaśpiewa kultową już „Miłość w Zakopanem", której sukcesu zazdrościć mogą mu wszystkie młode gwiazdy internetu. W ciągu dwóch lat ten utwór może pochwalić się aż 240 milionami odsłon na Youtube, pomijając niezliczoną liczbę odtworzeń w pozostałych mediach. Michał Szpak wykona między innymi „Color Of Your Life", ale też zaskoczy fenomenalnymi coverami oraz jak zwykle odlotowymi kreacjami. Z kolei Maciej Maleńczuk pożegna odchodzący rok „Ostatnią nocką". Ozdobą sylwestrowej nocy stanie się Cleo, która zaprezentuje najważniejsze utwory w swojej karierze: „Za krokiem krok", „Łowcy gwiazd" i „My Słowianie". Będzie się działo za sprawą Piersi i ich tanecznej „Bałkanicy" a Ich Troje przypomni „A Wszystko To… (Bo Ciebie Kocham)". Na sylwestrowej scenie zobaczymy i usłyszymy zespół Feel, Enej oraz Future Folk z emanującym zawsze promiennym uśmiechem wokalistą Staszkiem Karpielem – Bułecką. Każdy z artystów wykona też przeboje spoza swojego repertuaru. Jakie? Tego na razie nie zdradzimy, ale z pewnością warto być z Polsatem tego wieczoru! O dobry nastrój i taneczne hity zadbają również muzycy disco polo. Ślązacy Long&Junior, MiG, After Party, Defis, oraz Miły Pan. Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów umiejętności taneczne zaprezentują dwie zwycięskie pary wyłonione w konkursie ogłoszonym w finałowym odcinku „Tańca z Gwiazdami". Kandydaci muszą nagrać filmik ze swoim tańcem do hitu Ronniego Ferrari „Ona by tak chciała" i przesłać go do 20 grudnia na adres konkurs@sylwestrowamocprzebojow.pl. Jury wybierze najlepsze filmiki a widzowie i internauci w głosowaniu na Facebooku zadecydują o tym, kto zatańczy na scenie. Sylwestrowa Moc Przebojów 2019 to jeszcze większe niż przed rokiem wyzwanie realizacyjne i telewizyjne. Na Stadionie Śląskim powstanie ogromna scena o całkowitej powierzchni 760 metrów kwadratowych. Szerokość zabudowy scenicznej to 121 metrów a wysokość – 28. Uzupełni ją prawie 760 mkw ekranów ledowych i 1200 urządzeń oświetleniowych – prawie o 1/3 więcej niż podczas ubiegłorocznego sylwestra. Moc nagłośnienia wyniesie 400 kW, a koncert pokaże 16 kamer. Warto dodać, że ciężar sceny to aż 360 ton! Tę gigantyczną transmisję ze Stadionu Śląskiego przygotowuje aż 350 osób.