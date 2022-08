Sylwia Bomba ma nowego partnera. "To tak naturalnie wyszło"

Sylwia Bomba w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski Filipem Borowiakiem opowiedziała o swojej nowej miłości. Celebrytka niespełna półtora roku temu rozstała się z ojcem swojej córki Antosi. Teraz, po 15 miesiącach samotności, znów jest szczęśliwa. I, co najważniejsze, związek oraz nowego partnera mamy zaakceptowała także kilkulatka. - Tak jak mama polubiła, tak Tosia polubiła - zdradziła Bomba, dodając, że pierwsze spotkanie mężczyzny i Antosi przebiegło bez zakłóceń, wręcz przeciwnie. - Kliknęło - cieszyła się bohaterka show "Gogglebox", opowiadając o tym, jak naturalnie wygląda relacja dwojga najważniejszych osób w jej życiu. Bomba wyznała też, że dawniej mężczyźni się nią nie interesowali i długo była sama. - Teraz to się zmieniło - dodała, chwaląc nowego partnera, który zdjął jej z barków część obowiązków. Celebrytka jest bowiem bardzo zapracowana, zajmując się własną działalnością. - Ciężko mi jeszcze mówić, że potrzebuję pomocy. Byłam bardzo zrażona do mężczyzn. Miałam mętlik w głowie - opowiadała. Co jeszcze zdradziła? Zobaczcie cały wywiad.

