Sylwia Bomba na oddziale onkologicznym. Musiała poddać się zabiegowi

- Stoję właśnie pod centrum onkologii. Idę wyciąć pewne "sprawy", które ujawniły się w mojej cytologii. Ale dzięki temu, że robię ją co pół roku, to te sprawy ujawniły się we wczesnym stadium, więc nie zagrażają mi w żaden sposób. Natomiast, gdybym nie robiła tej cytologii regularnie, a np. za dwa lata, to byłby z tego już rak. Także apel polega na tym: drogie panie, jeśli nie robiłyście dawno cytologii albo USG piersi, to badajcie się. Ja idę się "zabiegować", a wy idźcie się zbadać - apelowała celebrytka.