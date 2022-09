Sylwia Bomba o kobiecych ciałach: "Widzę dziewczyny, które mają wałeczki i to jest wspaniałe"

Sylwia Bomba, bohaterka show "Gogglebox. Przed telewizorem", rozmawiała z dziennikarzem Wirtualnej Polski Filipem Borowiakiem. Celebrytka lubi chwalić się w sieci swoją piękną figurą. Opowiedziała, jaki ma stosunek do kobiecego ciała: - Obserwuję kobiety i się tak bardzo cieszę, że trendy się zmieniły. Widzę dziewczyny, które mają pupy, które mają cellulit, które mają wałeczki, a pokazują brzuchy. I bardzo mnie to cieszy, że nie wszystkie są bardzo szczupłe, tylko są normalne. To jest wspaniałe. Uważam, że większe panie przyczyniły się do rewolucji i cieszę się, że wróciły te trendy – mówiła. Zdradziła też, że codziennie zastanawia się nad tym, co ma znaleźć się w jej jadłospisie i wielu rzeczy sobie odmawia. Ale nie tylko dlatego, że boi się przytyć. Okazuje się, że Bomba zmaga się z chorobą.

